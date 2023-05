Sali Berisha në zi, ndan lajmin e trishtë në rrjetet sociale

Administrator i Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe ish-zëvëndës Presidenti i Bankës Botërore, Kemal Dervishi është ndarë nga jeta ditën e sotme.

Lidhur me ndarjen nga jeta të Dervishit ka reaguar edhe ish-kryeministri Sali Berisha i cili i pikëlluar nga kjo humbje e madhe shkruan se ai ishte mik i tij dhe i Shqipërisë.

Në postimin e tij në “Facebook”, Berisha shkruan se Kemal Dervishi, ridhte nga një familje me origjinë shqiptare dhe kishte dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme në transformimin e ekonomisë hiperkolektiviste dhe të falimentuar të Shqipërisë.

“Dielli perëndoi për gjithmonë për Kemal Dervishin!

Të dashur miq, sot mbylli sytë përgjithmonë, Kemal Dervish, një turk i madh, ekonomist dhe intelektual i shquar botëror, ish-zëvendes President i Bankës Botërore dhe ish-drejtor i Përgjithshëm i UNDP-ës, ish-ministri i Ekonomisë në qeverinë e Bulent Eçevit, i cili nxori Turqinë nga kriza e rëndë ekonomike dhe financiare e viteve 2000. Kemal Dervish ishte një mik i madh i Shqipërisë dhe i imi.

Ai dha një ndihmë të jashtëzakonshme me këshillat dhe mbështetjen e tij konkrete, në transformimin e ekonomisë hiperkolektiviste dhe të falimentuar të Shqipërisë, në ekonomi funksionale tregu.

Une dhe qeveria ishim me fat të veçantë, që patëm në krah një mik të shquar si ai. Kemal Dervish rridhte nga një familje me baba me origjinë shqiptare.

Ai ishte një patriot i vërtetë dhe i madh turk, që Shqipërinë e donte shumë dhe e ndjente si atdheun e dytë.

Duke shprehur mirënjohjen time të pakufishme, për kontributin dhe ndihmesën e tij të jashtëzakonshme, që miku im i paharruar dha në reformat e thella, për transformimin e ekonomisë shqiptare, shpreh ngushëllimet më të ndjera familjes së tij të nderuar, miqve dhe të afërmeve të tij dhe i lutem Zotit, që shpirti i madh i Kemal Dervish të gjejë paqen e merituar. Amin! Sb”, shkruan Berisha.