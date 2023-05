“Sali Berisha ndërron jetë në fund të vitit 2023”/ Parashikuesja trondit me fjalët e saj: Do i ndodh diçka që…

Parashikuesja Irini Kakacaj ka bërë ditën e sotme një parashikim shumë të fortë dhe të rëndë nga studio e ‘Shqipëria Live’

Parashikuesja është shprehur se kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha do të ndërroj jetë në fund të vitit 2023.

“Sali Berisha për 2023 në fund të vitit ndërron jetë. Do i dal diçka që do jetë shumë tronditëse për atë në shëndetin e tij.

Do i ndodh një gjë me shëndetin apo një aksident nuk e di. Jam 100% e bindur kur e them unë ajo bëhet sepse unë jam parashikuese.”- tha në studio Irini Kakaci./TCH