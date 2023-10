Prokurorët e SPAK të pambrojtur para krimit, Leart Haxhiu do të vriste Musabelliun, e vëzhgonte prej kohësh

Dëshmitë dhe hetimet e fundit ndaj bandës së Laert Haxhiut kanë risjellë në vëmendje rrezikun që u kanoset prokurorëve të SPAK, por jo vetëm nga grupet kriminale që nuk e njohin frikën ndaj shtetit.

Ata që zyrtarisht përfaqësojnë shtetin, prokurorët dhe në rastin e fundit ata të SPAK janë vënë në shënjestër të krimit që me sa duket nuk kursen as familjet e tyre.

Prokurorja e SPAK Doloreza Musabelliu e cila ka në dorë çështjen e Laert Haxhiut ishte nën vëzhgim nga banda e tij, ndaj shkak të kësaj çështjeje janë marrë masa shtesë mbrojtëse për Musabelliun.

Sipas saj, shoqërues kanë vetëm 10 prokurorë të SPAK, teksa pjesa tjetër janë pa mbrojtje as personale dhe as për familjet e tyre.

Po kështu për ish-drejtuesin e Prokurorisë së Posaçme nuk parashikohet mbrojtje dhe as për familjen e kreut aktual të SPAK.