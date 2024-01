“Rrugaçe, me të meta mendore”, Ilnisa flet me Rozën për Ledjonën: Si nuk i vjen turp…

Nuk kanë mbarim debatet në shtëpinë më të famshme në BBV3.

Ilnisa është kapur sërish me fjalë me Ledjonën dhe mënyra se si kjo e fundit i ka folur, nuk i ka pëlqyer. Ilnisa duke folur me Roza Latin shprehet se Ledjona “o është me të meta ose është rrugaçe sepse sjellja e saj nuk kishte aspak sens.”

“Një njeri rrugaç. Unë dal nga banja i them të lumshin duart, ajo më tha hahaha je njeriu më negativ. Si mund të jetë robi negativ kur unë i them të lumshin duart. Imagjino duhet të jetë o e metë ose rrugaçe, se s’ka mundësi.

Nuk e llogaris, atë i thashë e qëparë, nëse unë jam negative, ti as ekziston në këtë shtëpi. Imagjino sesa fyese. Pas një dite kaq dinamike që kemi përcjellë kaq mesazhe të mirë për shqiptarët, ajo vazhdon e më thotë je njeriu më negativ. Si nuk i vjen turp”, shprehet Ilnisa.