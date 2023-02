"Rruga te unaza, burim aksidentesh", vijojnë protestat në Elbasan, thirrja ndaj autoriteteve

Aksidenti me vdekje te 20 vjecarit Fiori Sula në unazën e Elbasanit disa ditë më parë, ka ngritur sërisht sot në protestë banorët e zonës. Ata shprehen se aksin nacional Elbasan-Librazhd që shperben edhe si unaze e qytetit, është burim aksidentesh.

Për perplasjen per vdejkje të të riut nga makina, banoret fajesojne institucionet si shkaktare pasi mungon sinjalisitika dhe infrastruktura e duhur. Ata kërkojë nga bashkia që të vendosen pengesat rruget per te zbutyre shpejtesine e makinave si dhe ndertimin e nënkalime per te levizur kembesoret.

Në shenje proteste, qytetaret e Elbasanit bllokuan për 2 orë rrugen te unaza. Ata hodhen boje te kuqe ne rruge duke simbolizuar gjakun qe derdhet ne rruge nga aksidentet. Forcat e Shqiponja mbërritën prane protestuarve në gatishmëri për ti shpërndarë ata. Për ti larguar banoret nga rruga, pranë tyre mbërriti edhe kryetarja e njesie administrative e cila iu garantoi se do të bisedoje me kryetarin që të japin në zgjidhje problemit të tyre.