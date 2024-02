Rruga në Rinas me dy sense lëvizjeje, Balluku në terren: Si do të bëhet qarkullimi

Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës ka dalë në terren për të shpjeguar sesi do të realizohet qarkullimi tani që rruga e Rinasit do të jetë sërish me dy sense lëvizjeje.

Bashkë me kreun e Autoritetet Rrugor Shqiptar, Balluku theksoi se rruga e re që do sjellë zgjidhen e situatës do të jetë gati për dy muaj.

Ministrja tha se me aksesin e ri që do të ndërtohet, një pjesë e mirë e trafikut dërgohet direkt në aeroportin e Rinasit, tek zona e parkimit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Për ata që duan të udhëtojnë drejt veriut, u përsërit disa herë thirrja që të bëhet dalja nga kthesa e Kamzës apo nga Vora. Balluku solli edhe një herë në vëmendje se rruga e Rinasit është ndërtuar nga koncesionari për të qenë në shërbim të aeroportit dhe banorëve të zonës.

Kujtojmë se rruga e Rinasit u kthye sot sërish me dy sense lëvizjeje pasi banorët e zonës protestuan për ditë me radhë kundër mbylljes së saj në një sens.