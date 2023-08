Rrufeja godet Ujësjellësin e Shkodrës, lë pa ujë qytetin

Një rrufe që ka goditur stacionin e pompave në zonën e Dobraçit ka lënë pa ujë qytetin e Shkodrës. Që prej orës tre të mëngjesit, ekipet e Ujësjellës Kanalizimeve dhe OSHEE-së po punojnë për të riparuar dëmin e shkaktuar.

Një pjesë e qytetit, duke qenë se ka ndodhur gjatë natës, dhe tubacionet e shpërndarjes së ujit kanë qenë të ‘karikuara’ me ujë ka vijuar furnizimin deri në zbrazjen e plotë. Ndërkohë që në këto momente pjesa më e madhe e qytetit nuk ka furnizim me ujë. Nga njoftimi i fundit, kemi me një rikthim brenda pak minutash.