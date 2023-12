Rritje temperaturash dhe…/Si pritet të jetë moti gjatë fundjavës, e diela rezervon surpriza

Moti qëndrueshëm mbizotëron në fundjavë. Meteorologu Hakil Osmani shprehet se fundjava pritet të ketë kthjellime dhe kalime të pakta vranësirash.

Të dielën, vranësirat do të bëhen më të dukshme gjatë pjesës së dytë të ditës, të cilat do të krijojnë mundësi edhe për momente të pakta me reshje shiu.

“Sot edhe nesër vendi parashikohet që të jetë nën mbizotërimin e të qëndrueshëm, ku do të ketë intervale të gjata me kthjellime dhe kalime të pakta vranësirash, të cilat më të dukshme pritet të bëhen të dielën dhe do të krijojnë mundësi për momente të pakta me reshje shiu.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kryesisht më të dukshme do të jenë në pjesën e dytë të ditës në Ultësirën Perëndimore ndërsa në zonat malore do të kemi shfaqje të pakta të flokëve të dëborës.”, u shpreh Osmani.

Sa i përket temperaturave të ajrit, pritet që të ketë një rritje të lehtë nga e premtja. Edhe vendet e rajonit do të jenë në mbizotërimin e motit të qëndrueshëm me kthjellime dhe kalime të pakta vranësirash. Pjesa e dytë e ditës së dielë do të sjellë shtim të vranësirave si dhe reshje të pakta dëbore.

“Sa i përket temperaturave të ajrit, mëngjesi i sotëm ka sjellë një rënie të tyre duke bërë që vlerat minimale të kenë regjistruar në -4 gradë në qytetet e zonave malore ndërsa në Ultësirën Perëndimore maksimumet do t’i kemi jo më shumë se 12 apo 13 gradë. Fundjava sjell rritje të lehtë me 1 ose 2 gradë, duke bërë që vlerat minimale në qytetet e zonave malore të shkojnë në -2 gradë celcius ndërsa maksimumet do të ngjiten shumë pranë vlerave 15 gradë në Ultësirën Perëndimore.

Sa i përket vendeve të rajonit, Kosova dhe Maqedonia e Veriut parashikohet që sot dhe nesër të jenë në dominimin e motit të qëndrueshëm, intervaleve me kthjellime, kalimeve të pakta të vranësirave, të cilat do të bëhen më të dukshme të dielën në pjesën e dytë të ditës. Do të sjellë edhe reshje të pakta dëbore në Kosovë, Maqedoni dhe në zonat lindore të Malit të Zi”, shtoi meteorologu.