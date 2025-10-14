Rritje rekord e pronave të krimit, kreu i SPAK raporton te ‘Ligjet’: 65.5 mln euro pasuri të sekuestruara gjatë 2024”
Gjatë vitit 2024, SPAK ka sekuestruar 65.5 milionë euro pasuri të përfituara nga veprimtari kriminale, një rritje prej 60% krahasuar me vitin 2023. Pasuritë e sekuestruara përfshijnë prona të paluajtshme, llogari bankare dhe kriptovaluta.
Të dhënat u bënë publike nga kreu i SPAK, Altin Dumani, gjatë raportimit të tij në mbledhjen e përbashkët të Komisionit të Ligjeve dhe atij për Nismat Qytetare.
Sipas Dumanit, gjatë vitit të kaluar janë shënuar rritje në disa tregues kyç të punës së SPAK-ut. Numri i prokurorëve është rritur në 20, ndërsa janë shtuar ndjeshëm trajnimet ndërkombëtare për forcimin e kapaciteteve hetimore. Po ashtu, çështjet në hetim janë rritur me 8% krahasuar me një vit më parë.
Në nëntor 2024, është miratuar udhëzimi për masat administrative dhe procedurat për kryerjen e hetimit pasuror dhe financiar, i cili zhvillohet paralelisht me hetimin penal, si pjesë e përpjekjeve për forcimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Altin Dumani evidentoi se 45.8% e pasurive të sekuestruara u përkasin zyrtarëve të lartë.
Altin Dumani: Gjatë vitit 2024 SPAK ka patur ndjekjen e rekomandimeve të BE, rezolutës së Kuvendit dhe rekomandimeve prioritare të Këshillit të Ministrave në luftën kundër korrupsionit dhe kriminalitetit.
