Rritje rekord e pronave të krimit, kreu i SPAK raporton te 'Ligjet': 65.5 mln euro pasuri të sekuestruara gjatë 2024"

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 16:31
Rritje rekord e pronave të krimit, kreu i SPAK raporton te

Gjatë vitit 2024, SPAK ka sekuestruar 65.5 milionë euro pasuri të përfituara nga veprimtari kriminale, një rritje prej 60% krahasuar me vitin 2023. Pasuritë e sekuestruara përfshijnë prona të paluajtshme, llogari bankare dhe kriptovaluta.

Të dhënat u bënë publike nga kreu i SPAK, Altin Dumani, gjatë raportimit të tij në mbledhjen e përbashkët të Komisionit të Ligjeve dhe atij për Nismat Qytetare.

Sipas Dumanit, gjatë vitit të kaluar janë shënuar rritje në disa tregues kyç të punës së SPAK-ut. Numri i prokurorëve është rritur në 20, ndërsa janë shtuar ndjeshëm trajnimet ndërkombëtare për forcimin e kapaciteteve hetimore. Po ashtu, çështjet në hetim janë rritur me 8% krahasuar me një vit më parë.

Në nëntor 2024, është miratuar udhëzimi për masat administrative dhe procedurat për kryerjen e hetimit pasuror dhe financiar, i cili zhvillohet paralelisht me hetimin penal, si pjesë e përpjekjeve për forcimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Altin Dumani evidentoi se 45.8% e pasurive të sekuestruara u përkasin zyrtarëve të lartë.

Altin Dumani: Gjatë vitit 2024 SPAK ka patur ndjekjen e rekomandimeve të BE, rezolutës së Kuvendit dhe rekomandimeve prioritare të Këshillit të Ministrave në luftën kundër korrupsionit dhe kriminalitetit.

Numri i prokurorëve u rrit në 20, u rritën dhe trajnimet ndërkombëtare. U rritën me 8% çështjet në hetim. Në nëntor 2024 u miratua udhëzimi për masat administrative dhe procedura për kryerjen e hetimit pasuror dhe financiar, që i zhvillon paralelisht me hetimin penal. Gjatë vitit 2024, janë sekuestruar 65.5 milionë euro, një rritje me 60% krahasuar me 2023, duke përfshirë pasuri të paluajtshme, bankare dhe kriptovaluta.

