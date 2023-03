Rritja e çmimit të patentës, Autoriteti i Konkurrencës pezullon marrëveshjen mes DPSHTRR dhe autoshkollave

Autoriteti i Konkurrencës ka pezulluar përkohësisht marrëveshjen e nënshkruar mes Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, Shoqatës “Kombëtare të Autoshkollave”, Shoqatës së Autoshkollave “Siguria në rrugë” dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, sipas të cilës ishte parashikuar rritja e çmimit të kursit teorik dhe praktik për pajisjen me leje drejtimi.

“Në respektim të nenit 44 të Ligjit nr.9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, Komisioni i Konkurrencës vlerësoi se Akt Marrëveshja për përcaktimin e tarifës së pagesës dhe kostos minimale fiskale për përgatitjen dhe pajisjen me leje drejtimi, nëpërmjet përcaktimit të tarifës minimale ka rrezik eminent të sjellë një dëm të rëndë dhe të pariparueshëm për konkurrencën në ofrimin e këtyre shërbimeve, duke reduktuar seriozisht përfitimet që tregjet konkurruese ofrojnë për konsumatorët.

Sa më sipër, Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 964, datë 01.03.2023 vendosi:

I. Marrjen e masave të përkohshme ndaj palëve nënshkruese të Akt Marrëveshjes nr. 2729 prot., datë 13.02.2023: Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, Shoqatës “Kombëtare të Autoshkollave”, Shoqatës së Autoshkollave “Siguria në rrugë” dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, si vijon:

1. Ndalimin e zbatimit të Akt Marrëveshjes nr. 2729 prot., datë 13.02.2023, në lidhje me përcaktimin e tarifës së pagesës dhe kostos minimale fiskale për përgatitjen dhe pajisjen me leje drejtimi;

II. Depozitimin panë AK-së të të gjithë praktikës së ndjekur deri në nënshkrimin e kësaj Akt Marrëveshje, për të kryer vlerësimin ligjor të saj, bazuar në nenin 4, nenin 69 dhe 70 të Ligjit nr. 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”;

Masa e përkohshme merret për një periudhë kohore deri në përfundim të procedurës administrative dhe marrjen e vendimit përfundimtar të Komisionit të Konkurrencës.

III. Moszbatimi i këtij vendimi përbën shkelje të rëndë të konkurrencës në kuptim të nenit 74, pika 1, germa b), të Ligjit nr.9121/2003”.

Vendimi i Autoritetit të Konkurrencës



I ftuar në “Dita jonë” në A2 CNN, drejtori i DPSHTRR, Blendi Gonxhja, tha se ndryshimi i çmimit, që parashikohej të shkonte në 85 mijë lek, i jep fund abuzimeve të kryera ndër vite nga autoshkollat, të cilët ofronin këtë shërbim me çmime “qesharake”.

“Kjo është një sfidë tatimore dhe fiskale. Do të ketë momente që ne do të jemi me ju për të ndarë lajme të mirë, ulje çmimesh, ulje tarifash. Në kuptimin e aktivitetit të sektorit të autoshkollave ishte kapur fundi. Nga tërmeti dhe pandemitë ne mezi morën veten. DPSHTRR nuk kishte as salla, kishte stalla. Është punuar prej vitit 2019 e këtej për të investuar në sisteme, në infrastrukturë. Është momenti që tregu i autoshkollave të vijë në standardin e duhur.



Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se i njëjti program kombëtar që është në fuqi prej 10 vitesh, që janë 36 orë mësimi dhe 34 seanca, të kryhet nga këto subjekte. Ajo që ka ndodhur deri më sot është që ka invazion, fiktivitet të frikshëm. Shumë qytetarë e klientë janë bërë palë në këmbim të një çmimi për një shërbim të pabërë nga ana e autoshkollave.

Kemi autoshkolla që deklarojnë që kanë bërë kurse 1 mijë-2 mijë lekë të reja. Pra, këtu ka një përgjegjësi ndër vite nga institucionet që duhet të kontrollonin. Shuma që ju përmendët është një vlerë që përfshin të gjitha elementet. Orën e mësimit e nxjerr 550 lekë, ndërsa koston e praktikës 1400 lekë për seancë.

Shoku për publikun është që ata nuk e kanë bërë këtë shërbim siç duhet. Ne nuk po rrisim asnjë çmim, por po standardizojmë një treg që ka abuzuar me këtë shërbim. Ka autoshkolla që kanë çmimet që afrohen ndaj kostos reale për kursin”.