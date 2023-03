Rritet numri i vdekjeve me Covid në Shqipëri, 853 të infektuar në 24 orët e fundit

Rritet numri i fataliteteve me Covid-19 në vendin tonë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orët e fundit janë shënuar 853 të infektuar dhe 4 humbje jete.

Gjatë 24 orëve të fundit:

Janë kryer 5637 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë me COVID19, 853 qytetarë, në këto bashki: 231 raste në Tiranë, 99 raste në Shkodër, 55 raste në Lezhë, 47 raste në Durrës, 36 raste në Kavajë, 29 raste në Sarandë, Berat, 27 raste në Elbasan, 26 raste në Vlorë, 25 raste në Vau i Dejës, 23 raste në Lushnje, 19 raste në Kurbin, 18 raste në Krujë, Pogradec, 16 raste në Kukës, 12 raste Malësi e Madhe, 11 raste në Kamëz, 10 raste në Divjak, 7 raste në Shijak, Fier, Korccë, Kuccovë, Peqin, 6 raste në Cërrik, Librazhd, 5 raste në Pukë, Vorë, Rrogozhinë, Gjirokastër, Dimal, Gramsh, 4 raste në Tropojë, Mallakastër, Tepelenë, Devoll, 3 raste në Has, 2 raste në Fushë-Arrëz, Mirditë, Dibër, Mat, Delvinë, Konispol, Policcan, Belsh, Prrenjas, 1 rast në Klos, Rroskovec, Patos, Himarë, Përmet, Këlcyrë, Memaliaj, Skrapar.

Aktualisht janë 10,915 pacientë aktivë me COVID19 në të gjithë vendin.

Në Spitalin Infektiv po marrin trajtim 103 pacientë, nga të cilët 16 janë në gjendje më të rënduar. Me gjithë përpjekjet e mjekëve, në 24 orët e fundit nuk e kanë fituar betejën me COVID19 katër qytetarë:

Një qytetar 65 vjeç nga Tirana, një qytetar 65 vjeç nga Shkodra, një qytetar 67 vjeç nga Konispoli dhe një qytetar 84 vjeç nga Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet familjarëve.

Janë shëruar 526 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 134,802 që nga fillimi i epidemisë.

Statistika (02 Shtator 2021)



Raste të reja ditore 853

Të shëruar në 24 orë 526

Të shtruar në spitale 103

Humbje jete në 24 orë 4

Testime ditore 5,637

Testime totale 1,059,241

Raste pozitive 148,222

Raste të shëruara 134,802

Raste Aktive 10,915

Humbje jete 2,505

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:



Tiranë 4007

Shkodër 1906

Vlorë 883

Durrës 848

Fier 750

Lezhë 648

Elbasan 569

Berat 417

Gjirokastër 3276

Korçë 249

Kukës 196

Dibër 164