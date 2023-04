Rritet buxheti, më shumë përfitues të barnave të rimbursueshme

Duket se do të ketë më shumë përfitues nga ndryshimet që janë miratuar lidhur me barnat që merren me rimbursim. Më konkretisht qeveria shqiptare miratoi një vendim për indeksimin e çmimeve të listës së barnave të rimbursueshme.

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu u shpreh se, “me këtë vendim krijohet mundësia për të zgjeruar më shumë mbulimin me barna nëpërmjet skemës së rimbursimit të tyre për qytetarët që vuajnë nga sëmundje kronike dhe trajtohen nëpërmjet skemës së rimbursimit natyrisht edhe zgjerimin e diagnozave të mjekimit dhe rritjen e numrit të qytetarëve që përfitojnë nga skema e rimbursimit të barnave”.

“Lista e rimbursimit të barnave mbështet më shumë se 410 mijë përfitues ku më shumë se 60% e këtyre përfituesve janë pensionistë, persona me aftësi të kufizuar duke i mbështetur në trajtimin medikamentoz sipas diagnozave që ata marrin nga mjekët të familjes. Ata mbështeten nëpërmjet një liste që ka një larmishmëri prej 1191 alternativash mjekimi që jepen nga mjeku i familjes dhe strukurat spitalore që vuajnë nga sëmundje të ndryshme dhe që trajtohen në sistemin ambulator”, u shpreh Manastirliu.

Indeksimi i çmimeve të barnave që bëhet nëpërmjet këtij vendimi qeverie është një praktikë e përvitshme që siguron një kursim të buxhetit të alokuar për barnat në listën e rimbursimit në vlerën 3.6 milionë dollarë, të cilat do të shfrytëzohen për të mbështetur më shumë persona, të cilët janë më shumë të diagnostikuar me sëmundje kronike për të zgjeruar alternativat e mjekimit për to, por edhe për të mundësuar që barra e rritur e sëmundshmërisë e ardhur edhe pandemia COVID-19 të stabilizohet.

Manastirliu bëri të ditur se “për vitin 2023 ne e kemi rritur buxhetin për listën e rimbursimit të barnave duke e çuar në 11.4 miliardë lekë, ndaj i gjithë ky buxhet i vënë në dispozicion dhe përfitimi i ardhur nga indeksimi i çmimit të barnave që vjen si përfitim në buxhetin e shtetit do të ndikojnë në përmirësimin dhe zgjerimin e terapive të mjekimit për pacientët që vuajnë nga sëmundje kronike dhe zgjerimin e alternativave të mjekimit”.

