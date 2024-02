Rrëzimi i skelës/“Mesazhi erdhi kur ngjarja u bë mediatike”, Bledi Shkëmbi: Do i shkojmë deri në fund

Mosplotësimi i kushteve të sigurisë nga firma e ndërtimit “Arlis sh.p.k” shkaktoi aksidentin ndaj dy këmbësorëve të cilët u goditën nga skela. Hysen Lavdari, 72 vjeç dhe Imelda Shkëmbi, 38 vjeçe pësuan lëndime të shumta, por tashmë ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Inxhinieri, sipërmarrësi dhe punëtori i firmës së ndërtimit janë vënë në pranga, por trajneri Bledi Shkëmbi, i cili është bashkëshorti i 38-vjeçares thotë se në ditët e para nuk ka marrë asnjë komunikim prej kompanisë për ngjarjen.

Ai tregon për “Rudina” në Tv Klan se mesazhi ka ardhur vetëm pasi ngjarja u bë mediatike. Shkëmbi shprehet i vendosur për t’i shkuar çështjes deri në fund që të arrihet një standard që do të mbrojë të gjithë qytetarët.

Bledi Shkëmbi: Gjithë këtë tragjedi në thonjëza, më e bukura dhe që më vjen për të qeshur dhe sinqerisht që më vjen shumë keq është papërgjegjshmëria e kompanisë që bën ndërtimin sepse në asnjë moment, të paktën në 2-3 ditët e para nuk erdhi asnjë njeri të pyeste, të interesohet se çfarë po bëhet. Personalisht më ka ardhur vetëm një mesazh dhe jam i bindur që ai mesazh ka ardhur kur u bë e madhe në media që isha unë personi, ishte bashkëshortja ime.

Në atë kohë më ka ardhur një mesazh “dua të flas pak në telefon”, gjë që nuk më ka pëlqyer, gjë më ka çuditur sepse çdo gjë mund të ndodhë por që pjesa e respektit pjesa e asaj se çfarë duhet të bësh kur i ndodh diçka, një fatkeqësi një tjetri, për fat të keq nuk ndodhi dhe ne, patjetër edhe me familjen e zotërisë, kjo nuk është… sepse shumë shprehen edhe me të qeshur që shiko tani do vazhdosh të bësh këtë, atë, unë personalisht dua jo vetëm për veten sepse kur të ndodh ty duket sikur reflekton, jo vetëm për veten por për të gjithë dua t’i shkoj këtij problemi deri në fund dhe do i shkojmë deri në fund. E di shumë mirë që kompania “Arlis” në fjalë po bën maksimumin tani për të rregulluar gjërat jo vetëm me mua por me prokurorinë, policinë me çdo gjë, por për fat të keq ndodh në Shqipëri që kështu do funksionojë, por unë jam i bindur që unë do të bëj diçka të mirë te kjo pjesë për qytetarët e Tiranës.