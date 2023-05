Rrezikoi jetën e personave në bord, e pëson keq drejtuesi gomones në Vlorë, zbardhen detajet e para

Drejtuesi i i një mjeti lundrues tip ‘gomone’ është ndëshkuar nga policia me gjobë prej 10 mijë lekësh pasi nuk dispononte dokumentacionin e plotë.

Pas kontrolleve të shtuara në Karaburun, është ndëshkuar me gjobë një shqiptar me shtetësi të Kosovës, i cili me mjetin e tij tip gomone ka rrezikuar jetën e personave në bord dhe pas verifikimeve rezultoi se nuk kishte dokumentacionin e nevojshëm.

Policia ka bllokuar edhe një tjetër lundrues që nuk zotëronte dokumentacionin përkatës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ndërkohë kontrollet janë shtuar sektorët: Triport - Kepi i Gjuhëzës, Shën Jan - Shën Vasil, brenda gjirit të Vlorës, ku janë kontrolluar 12 mjete lundrimi për peshkim, 28 mjete lundurimi për argëtim, si dhe 19 mjete lundrimi turistike.