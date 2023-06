Rrëshqitje masive dherash nga mali i fshatit Dushar rrezikojnë urën, banorët të bllokuar

Rrëshqitja e një masivi të madh dherash nga mali i fshatit Dushar në Njësinë Administrative Moglicë rrezikon seriozisht urën e rrugës kryesore të këtij fshati duke bllokuar kështu prej dy ditësh lëvizjen e banorëve.

E gjithë kjo situatë sipas kryetarit të Bashkisë së Maliqit Gëzim Topçiu është krijuar nga reshjet e shumta të shiut të ditëve të fundit.

Nga ndërmarrja e rrugëve rurale prej dy ditësh po punohet për largimin e dherave dhe inerteve, por sasia e madhe e dherave që zbret nga mali e bën tejet të vështirë punën për shpëtimin e kësaj ure që bën të mundur lëvizjen e gati 100 banorëve të fshatit Dushar.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në qoftë se nuk arrijmë të shpëtojmë, rrezikojmë daljen jashtë funksionit kështu është shprehur kryebashkiaku, atëherë do jemi të detyruar të ndërtojmë një tjetër urë për këta banorë.

Për të bërë këtë do na duhet të bëjmë dhe devijimin e rrugës qe lidhë Njësinë Administrative me fshatin që në këtë stinë vere ka më shumë lëvizje pasi banorët rikthehen për t’u marrë me bimë mjekësore, ka mbyllur Topçiu.