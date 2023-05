Rrëfimi i dytë i Taulant Malajt: Tefta kishte një vit që më tradhtonte, e vrava se u pushtova nga djalli, Xhesika...

"Më erdhi djalli në kokë, kur pashë Masimon ulur në pragun e hyrjes sime"

Kështu ka deklaruar në dëshminë e dytë për autoritet italiane 45-vjeçari nga Selenica e Vlorës, Taulant Malaj, autor i krimit makabër, ku vrau me thikë vajzën e tij, Xhesikën 16 vjeçe, plagosi gruan e tij, Teftën dhe vrau edhe shtetasin italian Massimo Desanties me të cilin dyshonte se e tradhtonte gruaja.

Taulant Malaj pretendon që e gjeti italianin tek dera, kohën kur kuptoi që bashkëshortja e tij po shkruante SMS në cel. Fillimisht e pyeti, çfarë do t’i tek pragu im. Shqiptarin nuk e bindi përgjigja e viktimës, i cili u justifikua se kishte ngatërruar hyrjen, por nxitoi dhe mori thikën në kuzhinë, e sulmoi atë dhe e qëlloi 20 herë në trup dhe në kokë.

I gjakosur, siç e përshkruajnë mediat vendase, Taulant Malaj futet brenda me thikë në dorë, me qëllimin për të vrarë gruan në dhomën e gjumit. Thotë se nuk e kuptoi kur e bija, Xhesika i doli para në mbrojtje të nënës së saj, dhe e goditi edhe atë disa herë me thikë.

"As që e kuptova se ishte ajo. Fatkeqësisht, Xhesika e gjeti veten në kohën e gabuar."- thotë ai.

Pasi mbaroi punë me Xhesikën, Taulanti nuk u ndal dhe donte të finalizonte misionin e tij për të vrarë grua. Të dy bashkë u kacafytën nga dhoma tek kuzhina, ku ndodhej edhe djali 5 vjeç. Kur pa Teftën të shtrirë dhe të mbuluar me gjak, mendoi se vrau plotësisht.

Taulanti doli jashtë, dhe u kthye brenda duke filmuar masakrën. Në këtë moment kërkon të birin, të cilin avokatët mohojnë që kishte për qellim për ta vrarë. Në 01.52 e 7 majit, telefonata në 118 u bë nga Tefta Malaj. Në videot e filmuara nga autori Tefta shfaqet duke i thënë çfarë ke bërë, kurse ai ‘do tu vras të gjithëve duke e akuzuar për tradhti.

Taulant Malaj u tha hetuesve se kishte spiunuar me kamerat e shtëpisë takimet e gruas dhe fqinjit. Sipas tij nisi para një viti kur Tefta bëri një aksident rrugor me Massimon. Një ditë dëshmon Malaj, Massimo ma solli gruan tek furra duke thënë se ajo ishte e sëmurë, një ditë tjetër i bëri xhiro me Masserati, pastaj hanin dreka së bashku, e telefonoja dhe ajo nuk përgjigjej.

‘Një ditë tjetër gruaja ime dhe Xhesika shkuan në Termoli dhe makina e tyre u fik se kishte mbaruar bateria dhe ato thirrën për ndihmë Massimon dhe jo mua’, thotë Malaj. Të gjitha këto sipas tij, ngritën dyshimin për tradhti, por ende hetuesit dhe avokatët e Malaj nuk kanë vërtetuar zyrtarisht këtë lidhje që dyshohet se u bë shkak për tragjedinë.

Mbrëmjen e së mërkurës Tefta Malaj është takuar me djalin 5 vjeçar për herë të parë pas ngjarjes. Ndërsa pak ditë më parë Tefta Malaj foli për mediat shqiptare duke thënë se babai kishte ngacmuar seksualisht vajzën 15 vjeçare dhe prej dy vjetësh Xhesika nuk i fliste babait të saj. Xhelozia që ajo dilte argëtohej me miqtë e saj ishin shkaku që e vrau tha Tefta Malaj.

‘Nga shtrati, të dy vrapuan në kuzhinë ku unë vazhdova të godas. Pas gjysmë ore dola nga shtëpia, pikërisht në hyrje të godinës dhe kuptova se çfarë kisha bërë. Menjëherë më pas do të kthehesha në realizimin e videos”.- tha ai.

Hetuesit italianë kanë rishkuar të gjithë kronologjinë e krimit të dyfishtë të kryer nga shqiptari Taulant Malaj dhe e kanë lënë atë në arrest me burg.

Në rindërtimin e dinamikës së ngjarjes është 24 orëshi mes 6 dhe 7 majit në godinën nr 32 në rrugën Palmiro Togliatti në Torremaggiore.

Bazuar në dëshminë e Taulant Malajt, të premten e 5 majit ishte grindur me gruan për fqinjin pasi e kishte parë të dilte me të. Të shtunën pasdite ka rrëfyer Malaj unë isha duke pirë kafe me miqtë kur telefonova gruan time dhe mësova se ajo ishte në një festë me fëmijët, por unë mendova se me Massimon. Mbrëmjen e të shtunës shkuam për të fjetur pasi kishim ngrënë darkë dhe një moment u ngrita pashë që ajo po bisedonte me fqinjin.

Foggia Today ka zbardhur dëshminë e plotë të Taulant Malaj ku në vijim thotë se: U ngrita, dola në shkallët sepse e dija se Massimo ishte gati të mbërrinte dhe në fakt ai u ndal në dyshemenë time në ashensor. E pyeta se çfarë po bënte me dyshemenë time dhe ai tha se ishte drejtuar në shtëpinë e gabuar, aty jemi grindur dhe i përsërita që nuk duhet të ketë lidhje me gruan time. Më erdhi djalli në kokë thotë shqiptari, dhe shkova të marr thikën duke e kapur italianin nëpër shkallë drejt shtëpisë së tij ku e goditi 20 herë.

Më pas u ngjita në shtëpi, hyra në dhomën e gjumit ku ishte gruaja, e godita dhe ndërkohë hyri Xhesika duke dashur të mbronte nënën e saj. unë godita edhe Xhesikën dhe e vrava.. As që e kuptova se ishte ajo. Fatkeqësisht, Xhesika e gjeti veten në kohën e gabuar. Nga shtrati, të dy vrapuan në kuzhinë ku unë vazhdova të godas. Pas gjysmë ore dola nga shtëpia, pikërisht në hyrje të godinës dhe kuptova se çfarë kisha bërë. Menjëherë më pas do të kthehesha në realizimin e videos”.

Në 05.52 mbërrin telefonata në 118 nga Tefta Malaj, e cila me zë të dobët i pohon policisë se i shoqi i kishte goditur me thikë duke veçuar edhe vajza ime. Në videot e filmuara nga autori Tefta shfaqet duke i thënë çfarë ke bërë, ndërsa i shoqi thotë do tu vras të gjithëve duke e akuzuar për tradhti dhe thërret ku është djali.

Përveç videos së bërë nga autori pas krimit, hetuesit kanë administruar edhe tre video të tjera të krimit nga kamerat që ishin brenda apartamentit të shqiptarëve. Policia ka marrë dëshmitë vëllai dhe kunata e autorit, tre vëllezërit e Tefta Malaj, dy kolegë bukëpjekës me shqiptarin dhe tre fqinjë të tyre.

Taulant Malaj u tha hetuesve se kishte spiunuar me kamerat e shtëpisë takimet e gruas dhe fqinjit. Të dy kishin filluar të flisnin prej një viti kur Tefta kishte bërë një aksident rrugor me Massimon. Një ditë dëshmon Malaj, Massimo ma solli gruan tek furra duke thënë se ajo ishte e sëmurë, një ditë tjetër i bëri xhiro me Masserati, pastaj hanin dreka së bashku, e telefonoja dhe ajo nuk përgjigjej.

Një ditë tjerë gruaja ime dhe Xhesika shkuan në Termoli dhe makina e tyre u fik se kishte mbaruar bateria dhe ato kishin thërritur për ndihmë Massimon dhe jo mua, thotë Malaj. Të gjitha këto prentendime që shqiptari ngritën dyshimin e tij për tradhti, por ende hetuesit dhe avokatët e Malaj nuk kanë vërtetuar këtë lidhje intime ndërsa vijon hetimet për këtë tragjedi. Mbrëmjen e së mërkurës Tefta Malaj është takuar me djalin 5 vjeçar për herë të parë pas ngjarjes.

Ndërsa pak ditë më parë Tefta Malaj foli për mediat shqiptare duke thënë se babai kishte ngacmuar seksualisht vajzën 15 vjeçare dhe prej dy vjetësh Xhesika nuk i fliste babait të saj. Xhelozia që ajo dilte argëtohej me miqtë e saj ishin shkaku që e vrau tha Tefta Malaj.