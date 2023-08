Rrahën dhe bënë për spital 48-vjeçarin në Tiranë, informacionet e para për 2 tifozët holandezë

Gjykata e Tiranës ka liruar 2 holandezët e arrestuar pas ndeshjes së Conference League me 26 maj.

Gjykata ka vendosur masën e sigurisë “detyrim paraqitje.”

Tifozët holandezë ishin lënë në burg deri në mbërritjen e ekspertizës mjeko-ligjore për shtetasin Arben Gorrea, i cili mbeti i plagosur.

Dëmtimet sipas mjeko-ligjorëve caktuan se i dëmtuari nuk është në kufijtë e plagosjes së rëndë.

D. B., 23 vjeç dhe D. H., 21 vjeç u arrestuan më 26 maj.

Dy të arrestuarit, në Rrugën e Barrikadave, në bashkëpunim me njëri-tjetrin dhe me persona të tjerë, ende të paidentifikuar, goditën me sende të forta, për motive të dobëta, shtetasin Arben Gorres.