Roza Lati flet për djalin me të cilin priste fëmijën që abortoi: Ishte shumë i pasur, por…

Roza Lati ka folur sërish për vendimin e ndërprerjes së shtatzënisë dhe për djalin me të cilin priste fëmijën. Ajo tregon se ai ishte djalë shumë i mirë, por egoist, dhe nuk mund ta shikonte si babanë e fëmijës së saj.

“Djali me të cilin pata shtatzëninë është alamet djali, të gjitha të mirat, shumë inteligjent shumë i pasur, të bëje një fëmijë me të sigurojë jetën me atë pensionin mujor. Shumë inteligjent, shumë i pasur, por shumë i hallakatur, karakter egoist, jo baba, jo familje…. Çdo krijesë në këtë tokë është bërë të rrijë me dikë, por unë nuk e kam problem të rri vetëm, nëse nuk gjej një person që nuk ka ego.

Mua nuk më tërheq njeri nga hundët, o bëj jetën që dua, ose ndërpres çdo gjë për të mos bërë atë që nuk dua.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kur mora vendimin për abort, as nuk pyeta njeri, e bëra me kokën time”, tha ajo.