Rikthehen temperaturat përvëluese në Tiranë, ja sa shenon sot termometri

Vendi ynë këtë të hënë do të shijojë një ditë tipike vere, me mot me diell dhe temperatura të larta në të gjithë territorin.

Shqipëria këtë të hënë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme ku sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak temperatura maksimale do të shënojë vlerën 36 gradë Celsius.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim me shpejtësi mesatare 4-5m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimorë dhe zonave luginore era fiton shpejtësi 6-8m/s.

Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-2 ballë.