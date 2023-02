Reshjet intensive do të shtrihen në gjithë territorin, IGJEO tregon qarqet më të rrezikuara

Instituti i Gjeoshkencave ka parashikuar që gjatë ditës së sotme dhe gjatë ditës së martë do të ketë reshje me intensitet të lartë, të cilat do të jenë më të përqendruara në veri të territorit.

Në fund të ditës së nesërme reshjet intensive pritet të shtrihen në të gjithë territorin. Në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër dhe Lezhë mund të ketë vërshime të shpejta të lumenjëve të vegjël malorë dhe rrëshqitje të dherave.

Në zonat urbane, në këto qarqe mund të shfaqen probleme me përmbytje të lokalizuara, në varësi të gjendjes së kanalizimeve. Ndërkohë, pritet një rritje e prurjeve të lumenjve kryesore, veçanërisht në lumenjtë Drin-Buna dhe liqenin e Shkodrës.

Bazuar në këto parashikime, Bashkia Shkodër, në një njoftim në rrjetet sociale shprehet se ka marrë të gjitha masat për çdo situatë që mund të paraqitet.

“Grupet e punës do të jenë në terren ndërsa ju bëjmë thirrje banorëve të tregojnë kujdes duke marra masa paraprake dhe të kenë vemendje të shtuar.

Për çdo emergjencë të njoftojnë në kohë në nr e cel: 067 303 5950. Faleminderit!“, thotë kjo bashki.