Reshjet e dëborës në vend, ARRSH del me njoftimin e rëndësishëm

Autoriteti Rrugor Shqiptar përmes një njoftimi ka bërë me dije se të gjitha akset janë të kalueshme pa problem dhe se borëpastrueset kanë nisur punën në zonat ku ka patur reshje dëbore.



Sipas ARRSH, janë marrë të gjitha masat për hedhjen e kripës në zonat problematike, ndërsa u bën thirrje drejtuesve të automjeteve të përdorin gomat e dimrit dhe zinxhirët nëse frekuentojnë akset ku ka prani dëbore.



NJOFTIMI I ARRSH

Në Rajonin Jugor dhe Qendror moti ka qenë i vranët me reshje shiu pa intensitet, pa sjellë probleme në akset rrugore, qarkullimi vijon normalisht

Në Rajonin Verior ka pasur reshje dëbore me intensitet, grupet e punës janë në terren me mjete dhe punëtorë për pastrimin e rruges dhe shpërndarjen e kripës, si në:



Kukës-Krumë, dhe Kukës-Ura e Zapotit, në segmentin rrugor Dushaj-Sheshi i Trageteve-Lekbibaj në lartësinë mbi 700m, në Qafë Thore, në Vau i Dejes-Pukë-Kukës,Fushë Arrëz-Qafë Mali-Kukës, Bajram Curri-Valbonë, Ura Bujan-Qafë Morinë-Tropojë-Shipshan-Sopot-Kërrnaje, Bajram Curri-Fierzë



Drejtuesit e mjeteve të pajisen me goma dimërore dhe zinxhirë kur udhëtojnë për në segmentet me prezencë dëbore, të ulin shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën dhe udhëzimet e Policisë Rrugore