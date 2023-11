Reshje të dendura bore në Bulqizë, aksident në rrugë dhe bllokime mjetesh

Gjatë mesditës së sotme i gjithë rrethi i Bulqizës është përfshirë me reshje të dendura dëbore ku dhe ka sjellë probleme në akset rrugore në vendin e quajtur Pishat.

Si pasojë e reshjeve ka patur edhe një aksident me makinë, si dhe bllokim të rrugës. Shkak i bllokimit të rrugës në vendin e quajtur “Pishat” ka qenë edhe mospërdorimi i zinxhirëve nga ana e drejtuesve të automjeteve.

Për shmangien e kësaj situate në vendngjarje ka shkuar edhe policia të cilët po menaxhojnë situatën.

Autoriteti Rrugor Shqiptar këshilloi që të tregoni kujdes të gjatë gjithë drejtimit të mjetit, në kohë me reshje, pajisuni me goma kur udhëtoni dimërore aksi për të mos sjellë probleme me transportin e mjeteve, ulni shpejtësinë, respektoni sinjalistikën.

Mjetet bopastruese kanë qenë në terren pa ndërprerje në Bulqizë-Peshkopi, ku kanë bërë pastrimin e rrugëve, për ta mbajtur në normalitet, sipas ARRSH.