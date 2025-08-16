LEXO PA REKLAMA!

Reshje shiu në zonat malore e juglindje, parashikimi i motit për sot, 16 gusht 2025

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 08:16
Sipas Sherbimit Meterologjik, ditën e sotme vendi ynë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme.

Moti parashikohet me alternime kthjellimesh e vranësirash mesatare e hera-herës deri të dendura kryesisht në relievet malore në verilindje e juglindje, cilat do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët ndërsa në male në formën e shtrëngatave afatshkurtra.

 
 
 
 
 
Era me drejtim juglindje -jugperëndim me shpejtësi mesatare 5 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e dhe zonat luginore era fiton shpejtësi deri në 8 m/s.

Deti – Valëzimi 1-2 ballë.

