Reshje shiu, erë dhe stuhi, moti bën “kthesë” të papritur

SHQIPËRI- Moti do të jetë me vranësira, reshje shiu dhe stuhi me aktivitet kryesor në veriperëndim, në mbrëmje vonë reshjet do të zhvendosen drejt jugut.

Era do të jetë e vrullshme me drejtim me shpejtësi 18-25 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 6-7 me lartësi vale 1,5 deri në 2,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje në mëngjes, rënie në veri.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore 4/13°C

Zona e ulët 8/19°C

Zona bregdetare 12/18°C