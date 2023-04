Reshje shiu dhe vranësira, si parashikohet moti sot

Vijon territori ynë të jetë nën ndikimin e kthjellimeve të pakta dhe vranësirave të shpeshta të cilat do të jenë dominuese në pjesën më të madhe të ditës.

Parashikohet që vranësirat herë pas here të pësojnë zhvillime të përkohëshme duke gjeneruar reshje të pakta shiu në zonat malore dhe në qytetet e zonës së ulët.

Ndërsa pjesa më e madhe e vijës bregdetare pritet të jetë me vranësira, por pa reshje. Temperaturat e ajrit do të mbeten kostante në mëngjes, por do të ulen në mesditë

duke u luhatur nga 4°C deri në 22°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare në det me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 2 ballë.