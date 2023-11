Moti në Shqipëri do jetë me vranësira mesatare dhe reshje shiu pasdite, të cilat do të përfshijnë kryesisht zonat veriore dhe ato qendrore.

Temperaturat maksimale pritet të kapin vlerën deri në 22°C, kryesisht në zonat e ulëta dhe ato pranë vijës bregdetare.

Era do të jetë me drejtim jugperëndim me shpejtësi 10-15 m/sekondë dhe dallgëzim të forcës 5 ballë në det të hapur.