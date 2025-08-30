Reshje shiu dhe stuhi, parashikimi i motit për ditën e sotme
Si pasojë e temperaturave të larta, vendi ynë do të përfshihet nga stuhi-tropikale duke bërë që vranësirat dhe shirat të jenë dominante.
Herë pas here priten rrebeshe shoqëruar me stuhi të forta ere. Orët e pasdites do të vijojnë me vranësira dhe shira të dendura duke rrezikuar përmbytje në disa qarqe të utësirës perëndimore.
Ndërsa shira mesatar priten në zonat malore Lindore. Gjatë nates do të ketë rënie të ndjeshme të intensiteti të reshjeve.
Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes, por mesdita sjell rënie të ndjeshme të tyre duke u luhatur nga 14°C temperatura më e ulët deri në 29°C vlera më e lartë në rang vendi.
Era do të fryjë e fortë si në tokë dhe në det; me shpejtësi mbi 65 km/h nga drejtimi kryesisht Jugor; për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim 6 ballë.