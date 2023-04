Reshje shiu dhe rrebeshe, parashikimi i motit për sot

Territori Shqiptar që në orët e para të mëngjesit do të përfshihet nga vranësirat e shumta të cilat do të gjenerojnë reshje shiu si fillim në zonat veriore.

Deri në orët e mesditës i gjithë vendi ynë do të jetë nën ndikimin e vranësirave dhe reshjeve të shiut, ku herë pas here pritet të jenë dhe në formë rrebeshi në zona të izoluara.

Pasditja do të sjellë përmirësim të përkohshëm të motit, por orët e mbrëmjes do të theksojnë vranësirat dhe reshjet në territor. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të ulen ndjeshëm në mesditë duke u luhatur nga 4°C deri në 20°C.

Era do të fryjë mesatare dhe e fortë në det me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Jugperëndimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 3 ballë.

Kosova

Pjesa e parë e ditës në Kosovë do të jetë nën ndikimin e vranësirave të shumta, ku pritet që vranësirat të zhvillohen dhe të gjenerojnë reshje shiu. Reshjet më të shumta do të jenë në zonat Perëndimore. Ndërsa pasditja dhe mbrëmja sjellin përmirësim të përkohshëm të kushteve të motit në Kosovë, duke sjellë dhe intervale të shkurtra me kthjellime.

Maqedonia e Veriut

Një sistem i dendur vranësirash do të përfshij të gjithë territorin e MV në pothuajse gjithë ditën. Vranësirat herë pas here do të pësojnë zhvillime duke gjeneruar reshje shiu të cilat më të dukshme do të jenë gjatë paradites në zonat Veriperëndimore.

por në pjesën e dytë të ditës do të ketë dobësim të sistemit të vranësirave dhe reshjeve, Ku pritet të ketë dhe kthjellime të pakta kryesishtë gjatë mbrëmjes.

Rajoni dhe Evropa

Skandinavia do të mbetet nën ndikimin e motit të vranët dhe reshjeve të dëborës. Gjithashtu si pasojë e zhvillimit të ciklonit të Islandës parashikohet që Britania e Madhe, Europa Qendrore dhe pjesa më e madhe e Rajonit të Ballkanit të jenë nën dominimin e vranësirave të shpeshta të cilat do të gjenerojnë reshje shiu, ku herë pas here do të jenë dhe në formë rrebeshi.

Ndërsa pjesa tjetër e Europës Jugore dhe Lindja e kontinentit do të jenë në mbizotërimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, duke bërë që të ketë alternime kthjellimesh dhe vranësirash.