Parashikimi i motit për sot, ja zonat ku priten reshje shiu e dëbore
Kthjellime dhe vranësira të shpeshta dominojnë pjesën më të madhe të territorit të cilat gjenerojnë shira të përkohshëm në ekstremin jugor, ndërsa reshje të përkohshme dëbore në ekstremin verior dhe verilindje.
Pjesa e dytë e ditës përmirëson kushtet e motit duke bërë që pjesërisht jugu dhe qendra të kalojnë në kushtet e kthjellimeve me vranësira kalimtare, por vranësira të shpeshta do të ketë në verilindje dhe juglindje ku reshjet mbeten prezente edhe gjatë natës.
Sipas “MeteoAlb”, temperaturat e mëngjesit do të ulen ndjeshëm duke zbritur në zonat malore deri në 0 apo -1°C ndërsa një rënie të lehtë sjellin orët e mesditës.
Era do fryjë mesatare dhe e fortë duke arritur pas mesditës shpejtësi 65 km/h nga drejtimi verior ku për pasojë në det do të gjenerohet dallgëzim 5 – 6 ballë.