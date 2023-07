Reshje në zonat malore, por a do t’ua prishë shiu planet pushuesve, ja si do të jetë gushti në vijim

Temperaturat dhe dielli me sa duket do ua lënë për pak kohë vendin reshjeve, të paktën në zonat malore, pasi bregdeti dhe zonat e ulëta do vijojnë të kenë një verë të nxehtë në vendin tonë dhe planet e atyre që duan të pushojnë në bregdet do të vijojnë të njëjta.

Meteorologu Hakil Osmani tha në një lidhje në News24 se këtë javë pritet një rënie me disa gradë e temperaturave, por se 15-ditëshin e dytë të gushtit, do të rikthehen në normalitet.

“Temperaturat do të jenë mjaft komode sepse nga 40 gradë celsius që ka qenë këto ditë, pritet të kemi një rënie me 6 gradë celsius, duke bërë që maksimumet të zbresin përreth këtyre vlerave që janë shumë pranë vlerave normale për sa i përket muajit gusht.

Parashikohet që deri ditën e mërkurë të kemi reshje të pakta shiu dhe të izoluara kryesisht në zonat malore dhe shumë pak mbetet e rrezikuar zona e ulët, por duke filluar nga e enjtja dhe në vijim pritet që këto reshje të jenë disi me intensitet më të lartë.

Parashikohet që më të dukshme reshjet të mbeten në zonat veriore dhe verilindore, ndërsa pjesa tjetër e territorit shqiptar, kryesisht zona e ulët do të jetë me momente të pakta me pika shiu, dhe bregdeti pritet të ketë momente shumë të shkurtra që do sjellin reshje të papërfillshme, por sërish do jetë një situatë kalimtare, pasi sërish do të kemi përmirësim të kushteve të motit në këto zona”, tha meteorologu.

Sa i përket vijës bregdetare, ai sqaroi se do të jetë në dominimin e kthjellimeve, herë pas here do të ketë kalime të pakta të vranësirave, kryesisht gjatë orëve të mesditës të cilat do të krijojnë, të paktën 15 ditëshin e parë reshje të dobëta.

“Në 15-ditëshin e dytë do të kemi përmirësim të kushteve të motit dhe po kështu rritje të temperaturave të ajrit duke rikthyer sërish temperaturat e larta në territorin shqiptar”, tha ai.