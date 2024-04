Reshje në të gjitha qarqet, parashikimi i motit për sot

Meteologet thone se dita e shtunë do të ketë ndikim të kushteve atmosferike realaivisht të qëndrueshme me reshje te dobeta ne te gjitha qarqet.

Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe në orët e mesditës zhvillim të vranësirave përgjatë relieveve malore aty ku dhe do të pasohen nga reshje shiu.

Dita e Diel do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të qëndrueshme. Orët me diell do të mbizotërojnë në pjesën më të madhe të vendit.

Era do të jetë nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare deri në 6 m/sek, e cila hera-herës përgjatë vijës bredgetare fiton shpejtësi deri në 10m/sek. Valëzimi në dete pritet të jetë i ulët i forcës 1-2 ballë.

RESHJET

E shtunë, dt. 27, priten reshje të dobëta në të gjitha qarqet.

TEMPERATURA

E shtunë, dt. 27) temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

në bregdet: 11 / 21 °C

në vendet e ulëta: 10 / 22 °C

në vendet malore: 7 / 19 °C

ERA

E shtunë, dt. 27 era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare.