Reshje në gjithë Shqipërinë, parashikimi i motit për sot, 20 janar 2024

Te shtunën vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.

Sipas meterologeve, do të mbizotërojë të motit të vranët me reshje shiu të cilat do të jenë prezente që prej mesnatës me intensitet mesatar.

Përgjatë Ultësirës Perëndimore reshjet priten të jenë me intensitet mesatar e hera –herës të lartë në formën shtrëngatave dhe stuhive të cilat në intervale të shkurtra kohore pritet të jenë problematike.

Në lartësitë mbi 300- 400 metër në veri-verilindje dhe në lartësitë mbi 600-700 metër në pjesën tjetër të vendit reshje dëbore me intensitet mesatar. Në periudha afatshkurtra reshjet e dëborës pritet të jenë me intensitet të lartë në formën e shtrëngatave dhe stuhive të dëborës në Alpe dhe verilindje.

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka paralajmëruar reshje intensive shiu gjatë ditës së shtunë, në pjesën më të madhe të vendin.

Sipas Peleshit, Agjencia e Mbrojtjes Civile ka koordinuar punën për të marrë masat në kohë dhe shmangur problematikat.

“Bazuar në informacionet e dërguara nga Instituti i Gjeoshkencës, gjatë ditës së shtunë parashikohen reshje intensive shiu në pjesën më të madhe të vendit. Agjencia e Mbrojtjes Civile ka koordinuar punën me të gjitha Prefekturat e vendit, për të marrë masat në kohë dhe shmangur problematikat.

Çdo qytetar të komunikojë me strukturat vendore në rast nevoje. Në gatishmëri të plotë për t’ju përgjigjur çdo situate”, shkruan Peleshi.