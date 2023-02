Reshje dëbore dhe temperatura ekstreme të ulëta, njihuni me parashikimin e motit për këtë javë

Hakil Osmani nga metoalb për emisionin “Good Morning Albanians” tha se këtë javë moti do të jetë i qëndrueshëm por nga mesi i javës do të ketë reshje të pakta shiu dhe dëbore në zonat malore.

Ai bëri me dije se temperaturat do të jenë të ulëta, por do të rritën në fundjavë.

“Këtë javë do të ketë mot të qëndrueshëm. Do të ketë alternime e vranësira.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nga mesi i javës mund të ketë reshje të pakta shiu të izoluara e reshje dëbora në zonat malore.

Përsa i përket temperaturave të ajrit do të kemi një javë tipike dimërore, me minimumin që luhatet -5-(-4) gradë celsius në qytetet e zonave malore, ndërsa në fshatrat e thella.

Fundjave sjell një rënie të temperaturave të ajrit me 3 gradë celsius”- tha ai.