Reshje bore në autostradën Milot-Morinë , AHC: Segmenti rrugor i pastruar, kujdes qarkullimin

Shqipëria gjatë 24 orëve të fundit është përfshirë nga moti i keq me reshje shiu dhe borë në pjesën më të madhe të vendit.

Reshjet e borës kanë zbardhur gjithashtu rrugën e kombit Milot-Morinë dhe aksin Fan-Kolsh. Fatmirësisht nga reshjet nuk ka pasur probleme në qarkullimin e makinave. Ndërkohë gjatë ditëve të dimrit, kompania e mirëmbajtjes AHC ju bën apel drejtuesve të mjeteve të bëjnë kujdes gjatë udhëtimit të tyre në ”Rrugën e Kombit”

Ndër të tjera ato kanë kërkuar nga drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë rregullat e qarkullimit dhe të mos lëvizin pa pasur goma dimërore dhe zinxhirë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Kërkojme nga përdoruesit e rrugës të ecin me shpejtësi të reduktuar. Të respektojnë sinjalistiken rrugore dhe kujdes të shtuar në tabelat elektronike dhe mesazhet e përcjella në to! Të lëvizin me goma dimërore dhe prezencë zinxhirësh në makinë“, thuhet në njoftimin e AHC.