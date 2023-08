RENEA zbarkon në Elbasan, kontrolle në lokale e banesa

Fillon aksioni blic i RENEA-s në Elbasan. Mësohet se kontrollet po kryhen në lokale të ndryshme dhe banesa ndërsa në fokus janë persona në kërkim që qarkullojnë me armë ose me lëndë narkotike.

Në kuadër të këtij operacioni janë shoqëruar disa persona. Ky operacion do të vijojë gjatë gjithë mbrëmjes së sotme kur do të kontrollohen pikat problematike në Elbasan.

Kujtojmë se ditën e djeshme drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Gledis Nano zhvilloi gjatë një takim me drejtorët e Departamenteve dhe Drejtorët Vendorë të Policisë. Fokus i takimit ishte marrja e masave të menjëhershme për parandalimin e ngjarjeve kriminale, kapjen e personave në kërkim dhe të atyre që qarkullojnë me armë zjarri me vete.

Katër ishin porositë e drejtorit për policinë; zbardhja e ngjarjeve kriminale, bashkëpunimi për kapjen e personave me precedentë, bllokimi i makinave të vjedhura dhe parandalimi i aksidenteve.