Rëndohet situata nga bora në Juglindje, ndërprerje të energjisë në disa zona

Situata nga moti i keq në juglindje të vendit është rënduar pas mesditës së sotme.

Reshjet e borës me intensitet të lartë që vazhdojnë të bien, ka vështirësuar qarkullimin e automjeteve, përfshi këtu aksin nacional Kapshticë – Qafë Thanë ku kalimi është i vështirë vetëm me zinxhirë dhe goma dimërore.

Me shume se 20 mjete borëpastruese janë në terren për të mbajtur të kalueshme pa probleme akset nacionale të juglindjes Kapshticë – Qafë Thanë, Korçë – Qafë e Qarrit, Zemblak – Dogana e Goricës, Korçë – Boboshtice – Voskopojë, rrugë të cilat kalohen vetëm me goma dimërore dhe në segmente të caktuara edhe me zinxhirë.

Më e rëndë situata paraqitet në fshatrat e njësive administrative Dardhas, Proptisht, Trebinjë e Velcan në bashkinë e Pogradecit të cilët janë pothuajse të izoluar pasi trashësia e dëborës ka shkuar deri në 20 cm.

Probleme janë shfaqur edhe në fshatrat e njësisë administrative Miras në Devoll, Voskopojë e Lekas në bashkinë e Korçës.