Reklamonte udhëtime të paligjshme nga Spanja për në Angli, Tik Tok mbyll kanalin e një grupi mafioz shqiptar

Platforma TikTok ka mbyllur ditën e sotme kanalet e një grupi mafioz shqiptar që u kërkonte 16 mijë euro emigrantëve të parregullt për të bërë udhëtimin midis Santanderit, Spanjë dhe Portsmouth, Angli. Ky grup kriminal e reklamonte udhëtimin e tij me video promocionale sikur të ishte një kompani normale udhëtimesh, megjithëse si çmimet ashtu edhe masat paraprake që i detyronte ‘klientët’ e bënte të qartë se bëhej fjalë për një udhëtim të paligjshëm.

Në pamjet, mafiozët treguan video të rrugës në të cilën shiheshin njerëz me jelek shpëtimi duke mbërritur në Britaninë e Madhe. Videot u shoqëruan me tekste që siguronin se ishte një rrugë “100% e sigurt”.

Videot kishin filluar të qarkullonin në TikTok të dielën, disa orë pasi gjashtë shtetas afganë vdiqën të shtunën e kaluar në një varkë të mbingarkuar me njerëz që përpiqeshin të arrinin në brigjet britanike ilegalisht nga Calais, Francë. Pas këtyre vdekjeve, mafiozët filluan fushata reklamuese më agresive në rrjetet sociale për të siguruar që udhëtimet e tyre nuk përbënin ndonjë rrezik dhe propozonin rrugën e re nga Cantabria. Këto fushata u zbuluan nga policia britanike.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Siç ka zbuluar shtypi i ishullit, TikTok është kanali i madh i komunikimit midis grupeve mafioze të organizuara të trafikimit të qenieve njerëzore dhe viktimave të tyre. Një nga udhëtimet që ofrohet konsiston në lëvizjen nga Franca në Angli me varkë, me premtimin se në bregdet do t’i presë një avokat i specializuar për emigracionin, i cili do të marrë azil politik për ta. Këtë ofertë mafiozët e quajnë ‘paketë luksoze’.

Një tjetër nga rrugët që mund të blihet në rrjetet sociale është ajo që garanton hyrjen përmes Dublinit, prej andej në Belfast dhe më pas në Angli. Në rastin e itinerarit që ofron për të hyrë në Angli me një nga kamionët që përdor trageti midis Santander dhe Portsmouth, çmimi arrin në 14000 paund, rreth 16000 euro. Sipas ekspertëve britanikë, shumë prej emigrantëve shfrytëzohen në tokën britanike nga këto rrjete në mënyrë që ata të punojnë në ferma të paligjshme marijuane.

Rruga spanjolle e mafies filloi të përdoret që nga viti 2015, kur forcat franceze të sigurisë kryen një bastisje të madhe në të ashtuquajturën ‘Calais Jungle’, kampi i refugjatëve që ndodhet në vendin francez dhe ku mijëra emigrantë prisnin kohën për të kaluar në Angli. Pas aksionit të policisë, mafiozët u larguan nga Franca dhe u vendosën në bregdetin Kantabrian. Dy vendet nga ku ata filluan të vepronin ishin Bizkaia dhe Cantabria. Konkretisht portet nga nisen tragetet drejt ishujve.

Në tetor të vitit të kaluar, Garda Civile kreu një aksion policor ku çmontoi një nga rrjetet shqiptare që vepronte mes Zierbenës dhe Santurtzit. Agjentët e institutit të armatosur, në një operacion të përbashkët me forcat britanike të sigurisë, arrestuan shtatë drejtues të kësaj mafieje në një operacion që kishte nisur në vitin 2019. Në rastin e Santander, autoritetet kanë marrë masa të tilla si mbrojtja e hyrjeve në skelë nga ku u nisën anijet për të shmangur hyrjen e kalimtarëve.

Kryeministri britanik Rishi Sunak ka njoftuar tashmë se një nga pesë prioritetet e qeverisë së tij ishte t’i jepte fund imigrimit të paligjshëm me anije nga Calais. Sidomos pasi në tre vitet e fundit mafiozët janë kthyer për të vepruar nga ky qytet francez. Brexit ka qenë vendimtar në shndërrimin e këtyre praktikave në problem për autoritetet britanike.

Ndërsa Anglia ishte pjesë e BE-së, traktatet evropiane vendosën që Franca duhej të kujdesej për emigrantët e ndaluar në rrugët ilegale që kishin lënë tokën e saj. Por, pas vendimit të Anglisë për t’u larguar nga Bashkimi, këto marrëveshje kanë dështuar dhe Franca refuzon të mirëpresë emigrantët kur policia angleze tenton t’i kthejë në vendin e origjinës. Vitin e kaluar, 45,000 emigrantë hynë në mënyrë të parregullt në Angli, 60% më shumë se në vitin 2021.