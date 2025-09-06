Regjistrohen lëkundje tërmeti në vendin fqinj të Shqipërisë, ja ku ishte epiqendra
Lajmifundit / 6 Shtator 2025, 15:26
Aktualitet
Rrjeti sizmologjik telemetrik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, i mbështetur në stacionet sizmologjike të instaluara në të gjithë territorin ka regjistruar një tërmet gjatë natës, në orën 02:13, me epiqendër në rajonin epiqendror të Valandovës, 116 km në juglindje të Shkupit, me magnitudë lokale Richter, ML 2.2.
Sipas të dhënave të deritanishme të disponuara nga observatori, tërmeti është ndjerë në Strumicë dhe rrethinat e saj, me intensitet prej III shkallësh sipas Shkallës Makrosizmike Evropiane.