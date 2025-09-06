LEXO PA REKLAMA!

Regjistrohen lëkundje tërmeti në vendin fqinj të Shqipërisë, ja ku ishte epiqendra

6 Shtator 2025, 15:26
Aktualitet
Regjistrohen lëkundje tërmeti në vendin fqinj të

Rrjeti sizmologjik telemetrik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, i mbështetur në stacionet sizmologjike të instaluara në të gjithë territorin  ka regjistruar një tërmet gjatë natës, në orën 02:13, me epiqendër në rajonin epiqendror të Valandovës, 116 km në juglindje të Shkupit, me magnitudë lokale Richter, ML 2.2.

Sipas të dhënave të deritanishme të disponuara nga observatori, tërmeti është ndjerë në Strumicë dhe rrethinat e saj, me intensitet prej III shkallësh sipas Shkallës Makrosizmike Evropiane.

