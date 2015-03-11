LEXO PA REKLAMA!

Fatjon – Kika: “Zaida dhe Edisoni kanë një raport jashtë shtëpisë”

Lajmifundit / 11 Mars 2015, 09:23
Showbiz

bba8Kika i tregon Zaidës dhe Edisonit që bashkë me Fatjoni kanë menduar që ata të dy kanë pasur një lidhje jashtë shtëpisë së Big Brother.Edisoni, Xhensila, Kika, Zaida dhe Fatjoni shkojnë në dhomën e ndenjes dhe shpjegojnë se si lindën dyshimet. Edisoni ju tregon banorëve se u çudit nga menyra se si i bënte masazh dhe më shihte që unë të jepja shenja xhelozie. Fatjoni ju shpjegon se jam i bindur që s'keni gjë. Kika më forcoi më shume idenë që ju mund të keni diçka dhe kjo me shty që t’u provokoja.

Pas sqarimit të kësaj loje banorët fillojë rë bëjnë thashetheme për Kreshnikun dhe Edisoni shprehet qe mund të jetë dhe i infiltruar. Fatjoni mendon se një banorë tjetër që ka ardhur në këtë shtëpi për të nxjerr anën e keqe të banore dhe ajo është Eleonora. Banorët që janë aty e mbështesin .

Pjesa tjetër e banorëve janë në dhomën duke treguar histori të ndryshme.Alba ngacmon Kreshniku për tipin e tij të tërhequr. Pas pak banorët fillojnë të luajnë kungulleshkash.

