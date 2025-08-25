LEXO PA REKLAMA!

Rama: S’ka më “symbyllje”, masa goditëse për policinë e inspektoratet që tolerojnë ndërtimet pa leje!

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 13:29
Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamje nga prishja e një ndërtese pa leje në Kepin e Rodonit, duke theksuar se aksioni për lirimin e hapësirave publike do të vazhdojë pa ndërprerje deri në zhdukjen e këtij fenomeni.

Rama paralajmëroi se, paralelisht me goditjen e ndërtimeve të paligjshme, qeveria ka gati një paketë masash ndëshkuese ndaj punonjësve të policisë dhe inspektorateve që kanë mbyllur sytë përballë shkeljeve.

“Shembja e objekteve të paligjshme, e cila ka nisur kudo, nuk është një aksion, po një proces që jo vetëm s’do të ndalet deri në eliminimin e këtij fenomeni, por edhe do të shoqërohet ditët në vijim me paketën e re të masave për tkurrjen e këtij fenomeni, duke rritur forcën goditëse të ligjit mbi fajtorët dhe personat përgjegjës të nivele të ndryshme, përfshirë edhe “symbyllurit” në inspektoriate, polici e me radhë.

Këto pamje janë nga operacioni i nisur sot në Kepin e Rodonit, Bashkia Durrës, ku një tjetër mrekulli e natyrës është abuzuar për qëllime fitimi nga ndërtime të paligjshme”, shkruan Rama.

