Rama ndalet tek një kontinent tjetër, publikon shifrat: Sa turistë nga SHBA dhe Kanadaja vizituan Shqipërinë

Prej disa ditësh, kryeministri Edi Rama ka publikuar shifrat e turistëve europian në Shqipëri, sot është ndalur tek një tjetër kontinent.

Sipas Ramës këtë vit nga Amerika kanë ardhur 76 mijë turistë në 7 muaj, ose thënë ndryshe 50 % më shumë se vitin e kaluar.

Ndërkohë nga Kanadaja sipas Ramës ka pasur një rritje të ndjeshme të turistëve, në total 13 mijë vizitorë krahasuar me 5 mijë të një viti më parë.

Postimi i Ramës:

Lumi i Shalës dhe Liqeni i Komanit janë destinacionet që po kthehen ndër më të preferuarit e turistëve të huaj.

Dy blogerët kanadezë Steve&Ivana së bashku me miken tyre amerikane kanë vendosur t’i eksplorojnë përmes lundrimit me kajak këto perla të natyrës shqiptare, duke e ndarë me ndjekësit e vlogut të tyre këtë përvojë unike.

