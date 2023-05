Rama nё Divjakё: Qyteti do rilindё tёrёsisht

Kryeministri Edi Rama u ndal nё Divjakё pёr tё prezantuar kandidatin pёr Bashkinё e qytetit Fredi Kokoneshi. Gjatё fjalёs sё tij para tё pranishmёve, Rama deklaroi se Qendra e Divjakёs do tё rilindё tёrёsisht. Sipas tij, Bashkia e Divjakёs e ka njё potenciale pёr tё rritur ekonominё kombёtare dhe se nga skema e re e politikёs nё bujqёsi pёrfituan mbi 60 ndёrmarrje.

Rama tha se do tё ofrohen 100 milion USD nё vit pёr ndёrmarrjet qё krijojnё punёsime ndёrsa program i ri pёr sipёrmarrёsit do tё mund tё realizohet me mbёshtetjen e BERZH-it.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ndёr tё tjera, Kryeministri premtoi se nё Kёshillat Bashkiakё do tё ketё 50 pёrqind grad he vajza ndёrsa pёrfshirja e grave nё vendimmarrje lidhet sipas tij me ekuilibrin ekonomik.