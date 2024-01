Rama krenohet në Madrid: Shqipëria, vendi me numrin me të ulët të vjedhjeve të shtëpive në Europë

Kryeministri Edi Rama ka mbajtur fjalimin e tij në panairin “Madrid Fitur”, ku ka diskutuar me gazetarët për Shqipërinë si destinacion i turizmit të qëndrueshëm.

Rama është shprehur se Shqipëria është një vend me larmishmëri të madhe, që tërheq vizitorët e huaj gjithnjë e më shumë.

Po ashtu numri një i qeverisë është krenuar me faktin se sipas statistikave të BE-së, Shqipëria është vendi më numrin më të ulët të vjedhjeve të shtëpive në Europë.

“Shqipëria është një vend me larmishmëri të madhe, të huajt duhet të vijnë ta vizitojnë. Sipas statistikave të BE-së, ne jemi vendi me numrin me të ulët të vjedhjeve të shtëpive në Europë”, tha Rama ndër të tjera