Rama: “Kemi barazuar Greqinë dhe po kalojmë Italinë”

Kryeministri Rama ka dhënë një intervistë për gazetën italiane “La Stampa”, teksa u ndal të komentonte situatën e turizmit në Shqipëri, pasi një postim humoristik i tij në rrjetet sociale në lidhje me këtë bëri bujë në mediat e Italisë.

Ndërkohë që Rama po pushon disa ditë, në shtëpinë e tij në Dhërmi, aeroporti i kryeqytetit shqiptar nuk fle kurrë.

200 fluturime mbërrijnë nga muzgu në agim, pa llogaritur transportin tokësor apo detar.

Të gjithë janë të marrosur pas bregdetit më të preferuar të kësaj vere.

Nga Shkodra, në Adriatik, në Sarandë dhe ishujt e Ksamilit në Jon, çmimet e ulëta të shtëpive përqafojnë resortet dhe makinat e shtrenjta që drejtohen nga shqiptarë shumë të rinj që banojnë në jashtë vendit.

Lideri socialist shijon shpengimin e vendit dhe poston edhe një meme vetë-ironizuese: Vlora e vitit 1991 plot njerëz të dëshpëruar drejt Italisë dhe një fotomontazh me të njëjtat skena, por këtë herë ata që largohen nga anija janë pushuesit italianë në vendin e shqiponjave.

Kështu nis intervista e kreut të Qeverisë për gazetën italiane “La Stampa”.

Fillimisht ai shpjegon fenomenin e titullit “Maldivet e Mesdheut” të përdorur në mënyre frekuente për të përshkruar Shqipërinë, duke thënë se kjo verë ka qenë përtej pritshmërive.

“Ne po ecim në gjurmët që ka përshkuar vendi juaj (Italia – ed.). Por kjo verë ka qenë përtej pritshmërive. Kemi pasur një rritje prej 35 për qind të turistëve, shifrat e italianëve janë mbresëlënëse dhe janë afër gjysmë milioni. Në fillim të mandatit tim (2013 – ed.), aeroporti i Tiranës trajtonte maksimumi 350 mijë kalime në vit. Tani mbi 6.5 milionë”, zbuloi kryeqeveritari.

Rama shtoi se sot vijnë turistët dhe përzihen me dëshirë me shqiptarët, ka ndryshuar qasja në dallim nga e kaluara që paragjykoheshin si “kriminelë, mafioz, emigrantë të varfër”.

“Duhet të kompensojmë kohën e humbur. Por kujdes: nuk duam të bëjmë gabimet e mëdha të Italisë apo vendeve të tjera, të brigjeve apo të qyteteve të pushtuara. Mbërritjet masive dhe kostot e ulëta (low cost – ed.) mund të shkatërrojnë të ardhmen dhe të lënë pas eko-përbindësha dhe katastrofa mjedisore”, theksoi kryeministri.

Numri një i Qeverisë vërejti se Shqipëria ka barazuar Greqinë dhe sapo ka kaluar Italinë për numrin e turistëve për frymë.

“E pabesueshme, por ne kemi punuar shumë për të në këto vite të Rilindjes Shqiptare. Duke parë përpara, ne duam turizëm të balancuar dhe gjithnjë e më të nivelit të lartë. Duhen tre apo katër vjet për të qenë gati për të parakaluar me të mëdhenjtë”, garantoi ai.

Duke mbajtur frerët e entuziazmit, Rama kujton se autoritetet shqiptare nuk duan të bien “në grackën e mjaltit”, pasi shifrat e sotshme mund të mashtrojnë brezat e ardhshëm.

“Turizmi masiv nuk është i qëndrueshëm për mjedisin. Duhet ekuilibër për të mbrojtur natyrën. Por kjo është më e lehtë të thuhet sesa të bëhet. Po vrapojmë kundër erës”, pohoi kryeministri.

Sa i takon lidershipit nga pikëpamja energjetike, kryeqeveritari solli në vëmendje se dy kompani të rëndësishme si “Shell” dhe “Eni” po zhvillojnë operacione të mëdha për gaz dhe naftë në tokën shqiptare të paeksploruar.

Në këtë pikë, ai thumboi gjatë intervistës edhe pozicionin e investimeve italiane në vendin tonë.

“Italia është një aleat shumë i fortë. Nëse do të ishte e zgjuar dhe do të ishte në lartësinë e reputacionit të saj, do të kishte bërë shumë më tepër investime. Mendoj se dinakëria ekonomike e vendit tuaj është më shumë një mit sesa realitet”, tha Rama për La Stampa-n.

I pyetur për marrëdhëniet dhe afrimitetin e dëshmuar me homologen italiane Giorgia Meloni, kryeministri shqiptar u shpreh se ajo “është një surprizë e madhe për klubin euroatlantik”.

“Giorgia jo për mua, por për klubin euroatlantik është një surprizë e madhe. Në të gjitha rrethanat ndërkombëtare ajo shihet me respekt të prekshëm, ka karizëm dhe thotë të gjitha gjërat e duhura. Jam 198 cm i gjatë, por kur flet duket më e gjatë se unë”, përshkroi kreu i Qeverisë.

Duke iu kthyer situatës në frontin e luftës dhe Ukrainë dhe implikimet e saj në anëtarësimin e Shqipërisë në BE, Rama shpreson se ajo do të përshpejtojë integrimin e plotë të vendeve evropiane në BE.

“Nuk është më vetëm çështje financiare, por mbi të gjitha gjeopolitike. Do të ishte largpamëse që Ballkani Perëndimor të hynte pa u zvarritur, për të mos lënë vrima të zeza dhe hapësirë ​​për palët e treta që tashmë kanë krijuar probleme për rajonin”, theksoi ai.

Pyetjes për “gabimet” e Albin Kurtit, Rama iu përgjigj me diplomaci duke i kujtuar homologut kosovar “mundësinë fantastike” që ka në tryezë.

“E respektoj, por do të bëja zgjedhje krejtësisht të ndryshme. Ai është kokëfortë dhe maksimalist. Ka një mundësi fantastike, planin e paqes franko-gjerman. Marrëveshjet nuk qëndrojnë përgjithmonë në tavolina. Atëherë, historia të bën të presësh”, kujton kryeministri shqiptar.

Në përmbyllje, si “mik i Erdogan-it”, Rama përgjigjet se presidenti turk nuk e ka çelësin magjik për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë.

“Ai (Erdogan – ed.) ka një rol shumë të rëndësishëm për stabilitetin dhe sigurinë e Evropës dhe është një bashkëbisedues i aftë midis Ukrainës dhe Rusisë. Por nuk mendoj se ka çelësin magjik për të ndryshuar një vizion imperialist, antidemokratik dhe shovinist si ai i Putin-it. Të gjitha luftërat përfundojnë në tryezën politike, por fatkeqësisht do të duhet ende shumë kohë”, tha kreu i Qeverisë për La Stampa-n.