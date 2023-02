Rama del me njoftim per shqiptaret prekur nga termeti ne Turqi: Kontaktoni ne keto numra dhe ne kete e-mail

Kryeministri Edi Rama ka publikuar nje njoftim per qytetaret shqiptare qe mund te kene hjumbur kontaktet me ate afermit apo te njohurit e tyre ne Turqi.

Reagimi i Rames:

Lidhur me situatën e rëndë të krijuar nga fatkeqësia natyrore e tërmetit në Turqi

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme njofton se të gjithë shtetasit shqiptarë që ndodhen në zonat e prekura nga tërmeti të cilët kanë nevojë për ndihmë të kontaktojnë në:

Tiranë: (+355) 696 773 168

Stamboll:(+90) 539 656 621 9

Ankara: (+90) 549 561 198 5

në dispozicion në ndihmën tuaj 24/7 dhe në adresën e email-it:

[email protected].

Në solidaritet me Turqinë dhe popullin e saj në këto ditë të vështira, MEPJ është në kontakt të vazhdueshëm me autoritet zyrtare turke dhe me familjet shqiptare që ndodhen në këto zona