Radhimë/ Shembet me shpërthim të kontrolluar godina 3 katëshe pa leje
Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 08:15
Aktualitet
Një godinë trekatëshe në ndërtim përgjatë aksit Vlorë–Radhimë është shembur mëngjesin e sotëm me shpërthim të kontrolluar. Objekti nuk kishte zbatuar lejen e ndërtimit dhe kishte shkelje të rënda të rregullave urbanistike.
Për prishjen e strukturës prej betoni u përdorën 32 kg tritol. Gjatë operacionit, në vendngjarje ishin të pranishëm policia, zjarrfikësit dhe punonjës të IKMT-së.
Aksi rrugor u bllokua për rreth 30 minuta deri në përfundimin e procesit.