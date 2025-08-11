LEXO PA REKLAMA!

Radhimë/ Shembet me shpërthim të kontrolluar godina 3 katëshe pa leje

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 08:15
Aktualitet

Radhimë/ Shembet me shpërthim të kontrolluar godina 3

Një godinë trekatëshe në ndërtim përgjatë aksit Vlorë–Radhimë është shembur mëngjesin e sotëm me shpërthim të kontrolluar. Objekti nuk kishte zbatuar lejen e ndërtimit dhe kishte shkelje të rënda të rregullave urbanistike.

Për prishjen e strukturës prej betoni u përdorën 32 kg tritol. Gjatë operacionit, në vendngjarje ishin të pranishëm policia, zjarrfikësit dhe punonjës të IKMT-së.

Radhimë/ Shembet me shpërthim të kontrolluar godina 3

Aksi rrugor u bllokua për rreth 30 minuta deri në përfundimin e procesit.

