Radhën e ka Ligoraq Toshi! Edi Rama publikon FOTON dhe denoncon një tjetër gjyqtar për hapësirat publike
Kryeministri Edi Rama ka publikuar në llogarinë një tjetër fotografi që thotë se tregon haptazi cënimin e hapësirës publike, por që gjyqtari i Gjykatës Administrative të Tiranës ka vendosur këtë të enjte kundër lirimit të saj.
"Gjykatësi Ligoraq vendosi në pak minuta pa praninë e palëve, që të mos hapet kalimi i mbyllur mes dy pallateve nga kjo ngrehinë pa leje me kupolë xhami, nën të cilën shtrihet një dyqan", shkruan kryeministri.
Mësohet se bëhet fjalë për gjyqtarin Ligoraq Toshi, i cili është i disati në radhë bashkë me kolegët e tjerë që janë denoncuar më parë me emër dhe mbiemër nga kreu i qeverisë.
"Gjykatësi Ligoraq i bashkohet kësisoj prokurores Gjeli, gjykatësve Balliu e Demiri, në dosjen që Ministria e Drejtësisë do t’i përcjellë organeve të kontrollit e të vetëqeverisjes së gjyqësorit, ndërkohë që ne do të kërkojmë që ankimimeve në këto organe t’u bashkohen edhe qytetarët e dëmtuar nga këto masa sigurie absurde, në dëm të komunitetit, mjedisit dhe rendit ligjor", vijon Edi Rama.
"Gjykatësi Ligoraq me siguri nuk e ka parë të udhës që të mbajë anën e komunitetit të zënë në kurth nga ky ndërtim pa leje dhe as nuk e ka menduar që mos o Zot, në rast zjarri ky dyqan kthehet në barrikadë vrastare, e pakapërcyeshme edhe për banorët edhe për zjarrfikësit", vijon ai.
Edi Rama ka dhe një mesazh për ata që komentojnë apo bëjnë deklarata publike për presion nga ana e tij mbi gjyqësorin, duke shkruar:
"... U them se për të mbrojtur interesin publik, të drejtën e komunitetit dhe të drejtat e liritë e njerëzve nga shpërdoruesit e detyrës në radhët e gjyqësorit, ne as do të heshtim më, as do të ndalemi së adresuari rastet e shpërdorimit në organet përkatëse të cilat Kushtetuta e ligji i ngarkojnë edhe me mbrojtjen e interesave të popullit e të shtetit, nga prokurorë e gjykatës të paaftë, të papërgjegjshëm, të dyja bashkë apo edhe më keq, pa atdhe fare.
Por askush të mos ngatërrojë qëndrimin ndaj këtyre individëve, me qëndrimin tonë të palëkundur në mbështetje të drejtësisë dhe institucioneve të saj, në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe lirive e të drejtave të njerëzve."