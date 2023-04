Ra "pre" e misionit sekret nga Efi dhe Luizi, ja si reagoi Qetsori

Ditën e sotme Qetsori u ka komunikuar banorëve vendimin e tij për të dalë nga shtëpia e Big Brother.

Ai u ka bërë thirrje të gjithë mbështetësve të tij mos të votojnë më për të, e gjithashtu u ka dhënë mbështetjen e tij banorëve të shtëpisë.

Qetsori i ka falenderuar dhe përgëzuar ata për karakterin e tyre, e më pas i ka kërkuar që në një bluzë të bardhë, të cilën do ta mbaj veshur mbrëmjen e së shtunës, secili banorë të shkruaj diçka simbolike.

Pjesë nga biseda

Luizi: Ishte një mision sekret o Qetsor, lidhje ka?

Qetsori: Ishte misioni juaj?

Luizi: Po

Qetsori: Atëherë jam në lojë

Luizi: Po normal.Ç'punë ke ti me u largu? Je në terezi? Ishte mision, të të bindim ty, Nitën ose Krisitin për me hek dorë nga gara, me dëshirë. Dhe Efi ta filloj mbrëmë, kur ishte te krevati.

Edhe të tha: “Unë kam mendu që Qetsori, të largohet se e ka fitu iher, e kshu”. Erdha unë edhe thashë “Madje, madje…unë e di që ka shprehë Qetsori që do lekë, unë po i jap të gjitha… që s’do të të jap asigja”