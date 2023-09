Qyteti italian dy ditë zie për 35-vjeçaren shqiptare, kryebashkiaku përlot me rrëfimin: Ishte vajzë fantastike

Vrasja e 35-vjeçares shqiptare, Klodiana Vefa në Itali ka tronditur jo vetëm familjarët e saj dhe komunitetin shqiptar, por edhe atë italian.

Kryebashkiaku i komunës Castelfiorentino Alessio Falorni i ka kushtuar disa fjalë shqiptares së ndjerë, teksa e konsideron të papranueshëm faktin që edhe sot vijon të ushtrohet dhunë ndaj femrës e deri në marrjen e jetës së saj.

“Ajo ishte një vajzë fantastike, të cilën e njihja mirë personalisht dhe e donin të gjithë. Ky lajm na shkatërroi”, shkruan në Facebook, kryebashkiaku i Castelfiorentino (Firence) Alessio Falorni.

Duke ngushëlluar familjen dhe fëmijët që Klodiana la pas, kryebashkiaku njoftoi se: “Castelfiorentino do të shpallë dy ditë zie në qytet, e flamujt do të ulen në gjysmështizë. Do të anulohen demonstratat publike si dhe do t’u kërkohet shkollave të flasin me studentët për temën e dhunës ndaj grave.”

Kjo e fundit vjen për shkak të dyshimeve se vrasja e 35-vjeçares shqiptare mund të jetë kryer nga ish-bashkëshorti i saj, i cili është aktualisht në kërkim.

“Do të shpallim sot në mbrëmje, me pjesëmarrjen e shoqatave, një kortezh me qirinj në të cilin ftoj qytetarët të marrin pjesë, për një qëndrim kolektiv kundër këtij fenomeni të tmerrshëm barbar, fatkeqësisht kaq i shpeshtë edhe në kohët tona, dhe për të kujtuar Klodianën me dashurinë tonë. Ne nuk dorëzohemi para tmerrit”, shkruan Falorni.

Klodiana Vefa u qëllua për vdekje me armë zjarri në rrugë, mbrëmjen e të enjtes pasi një burrë i bëri pritë. Ndërkohë, për krimin është shpallur në kërkim burri i saj, gjithashtu shqiptar.