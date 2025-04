Qytetari në fushatë: Unë i besoj programit të PD dhe fjalës së Sali Berishës!

Partia Demokratike me kryetar Sali Berishën nisi sot zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 Majit.

Gjatë fjalës së tij një nga mbështetësit e PD-së, tha se ai si edhe shumë fermerë janë bërë me shpresë falë projektit dhe programit të PD-së për fermerët.

"Unë jam Komi Furrxhi, fermer i mesëm nga Imishtaj i Lushnjës. Unë jam sonte këtu sepse jam i interesuar në punën time, kam një interes dhe jam grup interesi. Jam sonte këtu sepse prej 2 muajsh kam dëgjuar Sali Berishën, kryetarin e opozitës, të formulojë në programin e tij ato kërkesa që ne fermerët e Myzeqesë, dhe besoj gjithë Shqipërisë, bëjmë prej vitesh.

Financimi për çdo njësi prodhimi, ulja e TVSH-së, barazimi i TVSH-së në blerje dhe në shitje, subvencione të fermerëve dhe krijimi i Bankës së Zhvillimit. Sali Berisha i ka marrë kërkesat tona dhe i ka futur në programin e Partisë Demokratike, dhe unë dua ta falënderoj për këtë.

Tani ju do thoni: po kjo nuk do të thotë asgjë, o Komi! Berisha mund të bëjë premtime dhe të mos i realizojë. Këtu do t’ju kundërshtoj pak. Për Sali Berishën thuhen shumë gjëra. Disa të vërteta e disa jo. Por ajo që është gjithmonë e sigurt është se Sali Berisha po e tha fjalën, e mban! Unë i besoj programit të PD dhe fjalës së Sali Berishës. I besoj markës Made in Albania, sepse e di që kjo është e mundur", tha ai.